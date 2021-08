Yanet García se pone atrevida y reflexiva, al publicar una fotografía modelando lencería de encaje

Yanet García, la ex "Chica del clima" del matutino de Televisa "Hoy", se puso demasiado atrevida y reflexiva en uno de sus recientes post en su feed de Instagram, red social donde tiene más de 14 millones de followers. La ex novia del ex jugador de futbol americano Lewis Howes, publicó una fotografía modelando una sexy lencería de encaje negro, con la cual ha dejado sin palabras a sus fans.

La conductora de televisión, quien actualmente se desempeña como Certified Health Coach, lució espectacular en su publicación, dando una clara muestra de la belleza y sensualidad que posee. En su post publicó el siguiente mensaje:

"Cuando alguien te muestre quiénes son, créale la primera vez, la gente se conoce a sí misma mucho mejor que tú, por eso es importante dejar de esperar que sean algo más que quienes son ❤️".

Yanet García tiene 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram @ iamyanetgarcia

"Pero que hermosa mujer", expresó uno de los seguidores de Yanet García, al verla en lencería de encaje negro. Estos son otros de los halagos que ha recibido: "guapísima", "siempre tan hermosa y espectacular", "diosa", "absolutamente perfecta", "abusas con tu hermosura", "sexy girl" y muchos más.

Por otra parte, hace unos meses Yanet García causó gran controversia al anunciar que abriría su cuenta en OnlyFans, una plataforma en la que la mayoría de sus usuarios publica contenido explícito.

Sin embargo, Yanet García comparte casi el mismo contenido que en su cuenta de Instagram, lo que provocó muchas críticas de parte de varios de sus seguidores.

Leer más: No solo Flor Silvestre o Lucha Reyes tenían talento y belleza; "La Torcacita" también fue de las grandes