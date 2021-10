Yanet García se pone coqueta en la cama y provoca lujuria con su lencería azul (VIDEO)

La "Chica del clima" quedó en el pasado y ahora, la conductora de televisión Yanet García comparte con sus miles de seguidores, una nueva faceta a través de OnlyFans. A diferencia de otros usuarios de dicha plataforma, la ex novia del ex jugador de futbol americano Lewis Howes, no publica desnudos.

En uno de sus recientes post en su feed de Instagram, mostró a sus fieles followers un poco de lo que pueden encontrar en su OnlyFans. Se trata de un video donde Yanet García aparece muy coqueta en la cama, usando lencería azul con transparencia, dejando sin aliento a sus fans.

"Me enamora que a ti te guste lo mismo", expresó la también actriz de 30 años de edad y originaria de la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México. En una parte de su video se quita la parte superior de la lencería que usa, provocando la lujuria. "Mmmm divina", expresó uno de sus fans.

Cabe mencionar que como es característico de Yanet García, supo como lucir su sensual derrier. "Bebé me dejas sin respiración, eres más mortal que el Covid", "te ves muy hermosa y sexy", "diosa", "me enamoro más de ti cada vez que te veo Yanet ❤️", "está bien buena lo que sea de cada quien", "me fascinas" y muchos más, son los comentarios de parte de sus seguidores.

Hay personas que han manifestado no necesitar suscribirse al OnlyFans de Yanet García, pues con el contenido que la también Certified Health Coach comparte en Instagram, es más que suficiente.

Por otra parte, hace unas semanas se dio a conocer que Yanet García había terminado su relación amorosa con Lewis Howes, por una supuesta infidelidad de su parte con la actriz mexicana Martha Higareda.

En un encuentro con varios medios de comunicación, la protagonista de la película "Amarte duele", negó ser la manzana de la discordia entre Lewis Howes y Yanet García.

"No puedo decir mucho por qué es una cuestión todavía privada y es algo que todavía estoy explorando, estoy en una fase muy linda por lo que no puedo compartir mucho, pero aprovecho este momento para desmentir esa situación, él y ella terminaron una relación y ya después, él y yo nos empezamos a conocer, pero normal, yo nunca haría una cosa así para nada".

