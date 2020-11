Yanet García se pone hacer sentadillas con sus mejores leggins

Yanet García como es costumbre se puso sus mejores leggins y se fue al gimnasio para realizar sus famosas sentadillas extremas, ejercicio que le encanta hacer para fortalecer los músculos de la parte de abajo de su cuerpo, ya que es una de las partes más admiradas por los fans de Yanet García que desean tener el cuerpazo que ella tiene desde muy joven.

En el video se puede ver a Yanet García sosteniendo la pesa y realizando varias repeticiones de sentadilla, dejando en claro que la exchica del clima entrena duro y es que muchos piensan que solo hace cardio, pero la realidad es que ella hace de todo en el gimnasio para tener el cuerpazo de diosa que se carga, aunque muchos le digan que este operada.

Y es que cuando Yanet García empezó en el programa Hoy, los internautas de inmediato comenzaron a decir que ella estaba completamente operada, pero con el tiempo Yanet García les demostró que su cuerpo era totalmente natural y que la única cirugía a la que recurrió fue un implante de busto el cual lo reveló en distintas entrevistas.

Yo simplemente lo ignoro porque no es verdad o sea no es verdad ¿cual cirujano?, ¿donde está? haber que venga porque no es cierto, pero algo que sí siempre he aceptado es que sí el busto no es natural, el busto sí me lo aumenté y porque, porque me ayudaba en mi autoestima y porque no y porque estaba muy delgadita y lo acepto es la única cirugía que tengo en mi cuerpo y jamás lo voy a negar, dijo Yanet García.