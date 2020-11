Yanet García se pone leggins floreados y desata alborota las redes

Yanet García de 29 años de edad desató la locura en un gimnasio, esto después de posar muy coqueta con sus leggins floreados con los cuales se miraba muy guapa, ya que la chica originaria de Monterrey tiene tremendo cuerpazo, además de tener una cintura de ensueño la cual desearían tener muchas de sus seguidoras, pues se lo han dicho en cada una de sus fotos.

Yanet García también nos sorprende por la disciplina que lleva desde muy joven, pues aunque muchos no lo crean, ella tiene muchos años entrenando, pues deseaba ser modelo, pero su aspecto físico no era del todo el indicado, por lo que decidió entrenar muy duro para cumplir su sueño dorado, verse como una diosa.

Pero muchos de los fans de Yanet García creen que la regiomontana tiene esa figura solamente con entrenar y la realidad es otra, pues ella también cambió su alimentación por completo, pues le dijo adiós a toda la comida grasosa, para elegir algo más rico en proteína, pues sus músculos no son de a gratis, incluso ella misma se los dice a sus fans en todo momento.

Aunque Yanet García comparte algunas rutinas de ejercicio en redes sociales, para que millones de fans las hagan, ella pocas veces habla de sus dietas, pero si ha tratado de pedirle a sus fans que se cuiden y más en las fiestas navideñas cuando hay muchos excesos, pues sabe que cualquiera puede caer en la tentación.

Por si fuera poco Yanet García, siempre les ha dicho a sus fans que todo se trata de ánimos y disciplina, pues sabe que llegar al éxito, podría ser pesado, pero si en verdad te gusta podría ser mucho más fácil, por lo que no tiene ningún inconveniente.

Para muchos fans de Yanet García ella es una mujer digna de admirar, pues todo lo que ha logrado ha sido con base en mucho esfuerzo, por si fuera poco ella siempre pone frases motivacionales en Instagram para que sus seguidores puedan cumplir sus sueños, ya que la exchica del clima siempre está al pendiente de ellos.

Uno de los sueños más grandes de Yanet García fue haber sido parte del programa Hoy, donde dio el clima, alcanzando fama mundial, por lo que siempre estará muy agradecida con la fallecida productora Magda Rodríguez, quien creyó en ella para ser parte del matutino más famoso de la pantalla chica.

Mi @magdaproducer te escribo con el corazón hecho mil pedazos, no he parado de llorar desde el momento que supe de tu partida, dejaste huella en mi desde el primer momento en que te conocí, me abrazaste y creíste siempre en mi, siempre me motivaste a dar lo mejor, le escribió Yanet García a Magda Rodríguez cuando supo de su muerte.