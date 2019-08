Yanet García se pone leggins pegadito y se le marca todo

Yanet García vuelve a reventar las redes sociales y es que la mujer se dejó ver en unos atrevidos leggins en color verde, los cuales le marcaban todo, dejando en claro la firmeza de sus grandes músculos con los que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

El video donde se ve a Yanet con la prenda y hasta se le ve bailando reguetón, cuenta con más de un millón de reproducciones, además de varios comentarios de todo tipo, donde le hacen ver a la mujer que luce demasiado sensual, pues cada día la regiomontana logra que hablen de ella.

"Que figura tan perfecta y es a base de esfuerzo. Te admiro", "Hasta un conjunto de marciano le queda bien", "Viva la belleza Mexicana", le escribieron a la guapa Yanet, quien es considerada toda una bomba sexual en Instagram.

Recordemos que la fama de Yanet se ha extendido por todo el mundo y es que no solo a hecho apariciones en la televisión mexicana, pues portales de noticias de todo el mundo la han considerado la chica del clima más atrevida de todos los tiempos, por lo que su fama cada día más está creciendo.

Por si fuera poco García no solamente estuvo en el programa Hoy, pues tuvo varios trabajos e incluso dio el clima en varias televisoras mucho antes que Televisa y en una entrevista explicó parte de su trayectoria.

"Conocí a mi ex novio, me fui a Despierta America a dar el clima, Univisón, estuve hallá increíble la verdad un a experiencia maravillosa y al año de que habían estando pasando cosas increíbles, entrevistar, ir a programas, viajar cuando iba a tener un año con todo el boom que estaba pasando me llegó una oportunidad de hacer un casting para una película de Hollywood...", dijo Yanet a Mara Patricia Castañeda en su canal.

