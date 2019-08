Yanet García se sincera y habla de las burlas que recibe

Yanet García se armó de valor para comentar en su cuenta de Instagram cómo toma las fuertes criticas que recibe por parte de usuarios quienes la tachan de ser una mujer sin talento y que solo le gusta enseñar su cuerpo para lograr lo que quiere.

Y es que como todos saben Yanet es una de las mujeres más ardientes de las redes sociales, pero pocos saben que también se desempeña como actriz logrando su sueño más preciado, aparecer en la pantalla grande.

"Oigan voy llegando a mi casa y a mi siempre me preguntan 'oye Yanet como le haces para que no te afecten los comentarios negativos', 'oye Yanet ya viste esta nota que sacaron de ti', 'oye están diciendo esto', oye que si sus glúteos son operados', y entonces yo me he puesto a pensar mucho en este tema, porque hoy en día no me afectan los comentarios, al contrario me motivan y me motivan mucho...", dijo Yanet en el video dedicado para sus fans.

"Muchas veces las personas que te rodean intentarán que seas lo que ellos quieren que seas y no lo que tú realmente quieres ser. Es algo que suele suceder con tu familia, amigos y personas que a veces ni te conocen...", escribió Yanet en su video.

Mientras tanto sus verdaderos fans la felicitaron por expresarse y defenderse muy a su estilo, sobre las críticas que recibe por parte de los famosos haters.

"Así de fácil bien dicho amiga", "A seguir por esas metas, gente envidiosa siempre habrá en el camino", "Te admiraba por tu belleza pero ahora te admiro mas por tus ideales ánimo lo tienes todo de tu parte gracias por todo", le escribieron a Yanet.

Cabe mencionar que Yanet García está en la mejor etapa de su vida, pues tiene varios proyectos que aún no han salido a la luz, además en el terreno amoroso la mujer está más que feliz ya que encontró el amor en Lewis Howes.

