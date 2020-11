Yanet García se toma foto de espaldas y enseña de más con vestido

Yanet García reventó Instagram con un vestido de encaje en color negro transparente, pues la chica de 30 años originaria de Monterrey, quiso cambiar de estilo y es que es muy común que siempre la miremos con outfis deportivos, por lo que decidió cambiarle esta vez el vestuario, el cual le resaltó el cuerpo de diosa que tiene, pues como todos saben la artista es muy popular por su físico el cual presumió de espaldas.

La foto de Yanet García alcanzó más de 400 mil likes, además de varios comentarios donde le hicieron saber que se ve como una verdadera diva, pues la fama de la ex chica se ha extendido a nivel mundial, ya que tiene fans de distintas partes del mundo, quienes desearían tener una cita con la regiomontana, pero lo que muchos no saben es que Yanet García ya tiene novio, se trata del ex jugador de futbol americano Lewis Howes, con quien vive en Estados Unidos desde que Yanet García se fue a probar suerte, a dicho país, pues quiere que su carrera se extendía aún más.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hola corazón que hermosa me gustas", "¿te gusta entrenar glúteos y piernas por separado?", "Muchas bendiciones espero verte pronto en la tele saludos cordiales desde Guatemala", "Estoy decepcionado, ¿donde está la frase motivacional?", "Que hermoso paisaje toda una diosa Yanet", "Una mujer así busco par a tener 10 hijos", le escriben a Yanet García por su foto.

Para quienes no lo saben, la fama de Yanet García, creció cuando formó parte del programa Hoy, donde dio el pronóstico del clima, además poco a poco fue participando en las dinámicas del matutino, dándose a conocer cada vez más y más, incluso hubo una sección donde le buscaban novio a Yanet García, esto después de que su hoy ex novio, Douglas Martin la termina para dedicarse a los video juegos.

La fama de Yanet García creció demasiado en ese momento, pues nadie podía crear que el también youtuber había dejado a la regiomontana por los video juegos es por eso que su nombre se convirtió en tendencia, incluso hubo algunos famosos que se sumaron a la lista de candidatos para salir con Yanet García, uno de ellos fue el youtuber Juca, quien hasta la fecha, sigue comentando las fotos de Yanet García.

Yanet García con la belleza de su vestido alborota a todos/Instagram

Yanet García no solo se ha convertido en famosa por aparecer en el programa Hoy, también el haberse convertido en una mujer fitness, le sirvió para tener trabajo en una aplicación donde comparte sus mejores rutinas de ejercicio, además da tips de alimentación, pues ella siempre ha dicho que para lograr ese cuerpo se necesita alimentarse adecuadamente.

Aunque algunos piensan que Yanet García está operada, ella está cansada de dar explicaciones sobre su figura, pues en cada entrevista aclara que es natural.

Otra de las cosas por la que Yanet García es admirada es por que siempre ha sido agradecida con todo lo que ha logrado en su vida inclusive ella ha mencionado que no sabe como llegó tan lejos, pues Yanet García logró todo por si sola, por si fuera poco todos los días motiva sus fans para que sean mejores personas y logren las metas que se proponen.

No compares tu vida con la de los demás. No hay comparación entre el sol y la luna, brillan cuando es su momento, escribe Yanet García en sus frases motivacionales con las cuales la regiomontana se luce, pues a muchos les gusta lo que escribe Yanet Garcia en sus redes sociales.

Cabe señalar que Yanet García fue descubierta por la fallecida productora Magda Rodríguez, pues al verla supo que la chica levantaría el rating y lo logró, pues el nombre de Yanet García siempre era buscado en los navegadores de internet, pues más de uno deseaba saber más de ella.