Yanet García vestida de mariachi da tremendo grito en Pachuca

Yanet García causó alboroto el Día de la Independencia, pues se dejó ver con un ajustado vestido, pero no era cualquier prenda, ya que se basó en un diseño del típico traje de mariachi, dejando a sus fans con la boca abierta.

Pachuca fue el lugar donde la chica del clima y su colega del programa Hoy, Raúl Araiza se dieron cita para entretener al público logrando su objetivo, pues les fue de maravilla además como todos saben ambos conductores realizan una excelente mancuerna.

"Hermosos gracias por Estar mi estado", "Negrito te vez muy enamorado de la niña del clima los veo en esta foto y hacen bonita pareja", fueron algunos de los comentarios que recibieron ambos famosos en el tradicional evento.

Hasta el momento la foto cuenta con más de 103 mil, mientras que un video de ambos conductores lo rebasó con unas 300 mil reproducciones.

Por si fuera poco Yanet aprovechó estas Fiestas Patrias para compartir un mensaje a todos sus fans mexicanos, pues dejó bien claro que desde su llegada a la Ciudad de México, todos se han portado de maravilla con ella ya que le han brindado todo su apoyo desde que comenzó a trabajar en la capital del país.

"Desde la primera vez que visité México este año, la gente de su país ha sido tan cálida, cariñosa y amable conmigo donde quiera que vaya. Inspira a todos con cómo has venido de la nada y has hecho realidad muchos de tus sueños (¡y recién estás comenzando!) Tienes el corazón más hermoso que he conocido y estoy tan emocionado de que te inspires tu país durante México", escribió Yanet.

Cabe mencionar que Yanet cada día obtiene más popularidad pues la hemos visto realizar varios proyectos, el más reciente fue su participación en la película Bellozenismo.