Yanet García víctima de burlas por llevar un vestido rosa

Yanet García se dejó ver de lo más sensual con un ajustado vestido en color rosa durante una alfombra roja en Barcelona, España, y es que acudió a la premier de la película Bellezonismo donde participó, aunque para sus fans el diseño que llevó dejó mucho que desear.

Miles de like recibió la regiomontana quien dejó con la boca abierta a los españoles y no solamente por su gran trasero, sino por su belleza que deja a más de uno con la boca abierta, pero sus seguidores más leales le dejaron en claro que el vestido no era el adecuado para ella y le sugirieron que cambiara de diseñador.

Por si fuera poco muchos pensaron que la chica del clima, famosa por participar en el programa Hoy, llegaría sola al evento pero fue su novio Lewis Howes, quien la acompañó en este momento importante, pues como todos saben Yanet siempre ha luchado por ser actriz y lo logró.

"Los sueños si se hacen realidad” Cree en ti con todas tus fuerzas, sin importar lo que los demás digan o piensen. Enfócate en tus objetivos, trabaja fuerte todos los días y deja tus miedos a un lado GRACIAS DIOS, escribió Yanet García.

Recordemos que la regia además de estrenar su nueva película también es parte de la obra "El tenorio cómico", donde comparte créditos con Raúl Araiza y Daniel Bisogno, quienes la han ayudado a despegar en el difícil mundo del entretenimiento aunque parece que para Yanet se ha convertido en pan comido.

"Todo esto es porque Dios lo ha permitido niña", "Felicidades por tu logro @iamyanetgarcia y que tengas muchos mas", "Un vestido negro largo entallado hubiera estado mejor ese vestido esta muy", "Muchas felicidades Yanet,solo el vestido te queda grande busca otro tipo de vestido", fueron los comentarios que recibió.

Cabe mencionar que García es considerada por millones de usuarios como una de las mujeres con mejor trasero en Instagram y siempre lo demuestra con su impactante retaguardia que deja a más de uno asombrado por su tamaño.