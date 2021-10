Yanet García visita la famosa casa de cuentos Spadena House en Beverly Hills y luce fabulosa

Cabe recordar que uno de los motivos de mudarse a Nueva York, fue porque en aquel momento tenía una relación amorosa con el ex jugador de futbol americano Lewis Howes . Hace unos meses, para sorpresa de sus seguidores, terminaron su noviazgo.

"Alguien me dijo una vez...o eres una persona LA o NY, pero no puedes ser los dos y estoy completamente de acuerdo. Para mí Nueva York es Nueva York, siempre será mi ciudad. ¿Qué hay de tí?".

También conocida como The Witch's House, es una casa de cuentos en Beverly Hills (ciudad en el condado de Los Ángeles, California), ubicada en la esquina de Walden Drive y Carmelita Avenue, conocida por su diseño elegante e intencionalmente deteriorado; se ha convertido en un punto de referencia incluido en los recorridos por la zona.

Desde hace casi dos años la conductora de televisión Yanet García , la ex "Chica del clima" del programa "Hoy" (uno de los shows estelares de Televisa), dejó la Ciudad de México para mudarse a Nueva York, Estados Unidos. A través de sus redes sociales ha mostrado a sus miles de seguidores ser ya toda una chica neoyorquina.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.