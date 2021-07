Yanet García y Jen Selter juntitas, comparten el mismo bañador

Yanet García de 30 años de edad se está divirtiendo demasiado con su nueva amiga Jen Selter de 27, quien es una mujer muy bella, pero ahora hicieron una locura.

Las dos influencers desataron la locura al aparecer con el mismo bañador, color neón muy coqueto.

Fue por medio de un video el cual compartió Yanet García en su cuenta de Instagram donde ambas modelan muy guapas.

Y es que Yanet García está aprovechando al máximo su soltería para verse coqueta en redes.

Como era de esperarse el video de Yanet García lleva más de 27 mil likes, además de varios comentarios de todo tipo.

"Lo he dicho antes y lo repito: no tomes más fotos que con esta de aquí conquistas el mundo", "Cada día me enamoró más", le escriben a Yanet García.

Además la modelo regiomontana se ha enfocado demasiado en su cuenta de Only Fans la cual es muy exitosa.