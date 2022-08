Yanet García y Sol Pérez en una guerra de retaguardias con estos mini bikinis ajustados

De nueva cuenta empezó una guerra de retaguardias entre Yanet García de 31 años y Sol Pérez de 29, pues ambas mujeres son unas de las más fitness de las redes sociales, pero también con la retaguardia más perfecta de todas, pues muchos haters aseguraban que eran implantes, pero han ido tapando bocas.

Si echas un vistazo a sus más recientes publicaciones podrás ver las fotos que ambas mujeres compartieron en bikini, donde no dejan nada a la imaginación, pero además enamoran por lo enorme de sus retaguardias, con las cuales han ganado millones de seguidores a lo largo de los años.

En una foto se puede ver a Sol Pérez en una tabla de surf y dejando al descubierto sus posaderas las cuales ha logrado con sentadillas, búlgaras, prensa, además de alimentarse muy bien, dejando en claro que la chica del clima de Argentina causa revuelo por donde quiera que la veas.

Por su parte, la modelo regiomontana se tomó una foto mucho más de cerca y su retaguardia queda como un monumento en la publicación, pues alcanzó miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo donde le dicen que se ve maravillosa, pues son pocas las mujeres que se logra ver como Yanet García así de sexy.

"Como siempre sos una mujer con todas las letras", "La que puede puede la que no envidia y critica sos de otro planeta @lasobrideperez", "Lomazo tremendo e hipnotizante el que tenés Sol", "Por culpa de alberto me iría del país,solo me quedo por vos!!", "Sin dudas, eso es vivir, creciendo, aprendiendo y disfrutando cada momento. Felicidades", "Sos la mejor mujer de todos los condados bombóna ese cuerpazo sin cirugías que está todo hecho a pulmón es una obra de arte y una belleza escultural bombóna", escriben las redes a estas mujeres.

Para quienes no lo saben, Yanet García desató la locura el día que se dejó de su ahora ex novio Lewis Howes, pues ahora es una mujer soltera, algo que le aplauden sus fans, mientras que Sol Pérez hace poco se comprometió con su galán.