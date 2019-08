Yanet García y el salto que da para que su trasero bote

Yanet García decidió hacer algo diferente para sus fans, pues con un pequeño salto deja bien claro que su trasero es totalmente natural y formado de puro musculo volviendo a romper los chismes que aseguran que se operó.

Hasta el momento el video que publicó la mujer lleva más de 28 mil likes y varios comentarios de todo tipo donde le hacen saber a la chica del clima que es una de las mujeres más sexys con el atrevido video que publicó.

"Admiro tu belleza te ves espectacular @iamyanetgarcia", "Quiero ser como tú. Me inspiras", "Algo se me olvida... cierto¡ no puse la contraseña al celular", le escribieron a Yanet a la grabación que cuenta con más de 37 mil likes.

Por si fuera poco Yanet se ha convertido en una de las mujeres más asediadas de Instagram gracias a su participación en Hoy, por lo que la han cuestionado si su ego creció y esto fue lo que dijo durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en 2018.

Creo que siempre e mantenido tener los pies en la tierra, hacer lo que me gusta dar lo mejor y hasta ahí como te digo ser feliz, para mi es lo más importante porque hoy estas arriba y mañana estas abajo entonces no puedes subirte al escalón yo creo que los más importantes disfrutar los momentos..." dijo Yanet en la entrevista.

Recordemos que Yanet ha desatado las más bajas pasiones de sus fans pues cada que sube foto en bikinis o ajustados leggins su trasero sale a relucir por lo grande que es, desatando todo tipo de fantasias y es que el derrier de la regiomontana ha dejado a más de uno sin habla.

Además Yanet está en la mejor etapa de su vida, pues tiene salud, trabajo y un novio que la conciente en todo.

