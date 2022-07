Yanet García. FOTOS te harán creer que tiene la mejor 'retaguardia' de México

Para la sorpresa de todos, Yanet ha declarado que su físico es completamente natural y no por cirugías plásticas, como muchos creen, pues todo ha sido gracias al ejercicio y esa vida saludable que tiene.

Y es tanto el favoritismo del público por la también influencer y creadora de contenido , que siempre comparten sus fotografías, en donde se le ve luciendo demasiado hermosa y con un cuerpazo de envidia que no cualquiera tiene.

Yanet García no sólo es la favorita de los televidentes estando frente a la cámara, también es una de las que más aclaman por el cuerpazo que tiene, incluso, muchos aseguran que no hay duda de que tiene la mejor retaguardia de todo México .

Desde que debutó en televisión como la famosa Chica del Clima no ha parado de robarse todas las miradas de la audiencia, pues es una de las mujeres más hermosas que alguna vez haya estado frente a la cámara, según señalan sus admiradores.

México.- La conductora mexicana, Yanet García , se ha hecho un lugar dentro del mundo del espectáculo , demostrando sus cualidades para la conducción, el modelaje y hasta la actuación, lo que la ha colocado como una de las favoritas del público, pero no sólo por su talento, también por su belleza, carisma y ese físico de impacto que posee.

Gilberto Coronel Periodista Web

