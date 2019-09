Yany Prado: Me considero una actriz camaleónica

Mazatlán.- Llegó a México hace 10 años procedente de Cuba, su tierra natal, y desde entonces ha tenido la fortuna de que las puertas en el ámbito profesional se le abran al ser parte de varios proyectos. Es la actriz Yany Prado, quien comparte en entrevista con EL DEBATE que se adentra en su más reciente proyecto, la novela La reina soy yo, melodrama de Televisa donde da vida a Irma Huracán. Se dice muy contenta de compartir créditos con los actores Michelle Renaud, Lambda García, Mane de la Parra, Polo Morín, Gloria Stálina, entre otros.

Entrevista

La cubana, que ya ha sido parte de los proyectos Tres milagros y La doble vida de Estela Carrillo, detalla su personaje en el melodrama de Televisa.

“Es una chava que llegó de muy chica a la Ciudad de México, ella quiere ser cantante, es compositora, tiene el sueño de que un cazatalentos la descubra, ganar algún concurso, busca oportunidades para lanzarse de cantante profesional”.

Refirió que su personaje tiene una relación conflictiva con su papá y esto hace que no se abra tan fácilmente con otras personas.

“Va a tener la parte musical, la parte humana, muchas personas viven la situación de Irma, no solo con su padre, sino con el hermano, con otras personas, pueden identificarse con ella; al ver mi personaje les servirá, se mirarán reflejados”.

Comenta que se identifica con su papel porque es una persona muy luchona, tiene disciplina, el temple, va por sus sueños y busca siempre salir adelante pese a las adversidades.

La actriz enfatizó que tras hacer a Irma Huracán le dio por seguir sus pasos en la música, por ello empezó a componer un par de canciones con ayuda de sus amigos. Así que más adelante podría sorprender al público con algunas canciones con géneros urbanos o pop.

Foto: Cortesía

Metas y sueños

Prado se dice apasionada a a su trabajo actoral, por ello se mira en dicha carrera por varios años y tiene varias metas en mente que espera se cristalicen poco a poco.

“La actuación es para mí libertad, poder sacar los problemas que tenemos en la sociedad; la actuación te da la libertad de atreverte a hacer lo que la gente jamás pensaría que fueras, eso lo haces en la actuación, te da la oportunidad de volverte camaleónica”.

Externó que desde corta edad mostró ser extrovertida, eso le ha ayudado para el trabajo actoral que desempeña desde hace unos años. “Al principio se me hacía una ofensa que me llamaran loca, de repente, cuando empecé a estudiar actuación dije ‘tengo que entender que es una herramienta muy importante para este trabajo’”.

Comparte que desea hacer cine, teatro y televisión, hacer series, con tal de adentrarse en todos los formatos de expresión artística.

“Quiero poder incursionar en todas las ramas de la actuación, me gustaría hacer más teatro, que me den más oportunidades para hacer una obra que sea triste, con un riesgo actoral; quiero hacer de todo, no quiero que me falte nada”.

Prado le apuesta a varios géneros actorales, pero el drama es con el que más se conecta. Se considera una mujer alegre, que se va encontrando en cada personaje que realiza.

“Me gusta hacer reír a la gente, no me gusta que todos estén serios cuando llego a un lugar. Creo que la comedia y el drama son buenos, hay que actuar”, concluyó.