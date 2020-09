Yeison Jiménez, el paisa que interpreta música popular con mucho sentimiento

En un principio la música solo era un hobbie, recuerda que desde muy chico empezó a cantar, pero en ese entonces no era nada formal, solo para pasar el rato. "Era un niño que cantaba con mucho sentimiento", expresó el cantautor colombiano Yeison Jiménez en una charla con El Debate. En un momento de su vida descubrió algo en verdad muy especial: ¡la composición!

Es ahí donde se me despierta todo ese vínculo musical, cuando empiezo a escribir mis canciones empiezo a poder interpretar mis sentimientos, lo que me gustaba pensar y decir, ahí es donde me di cuenta que quería ser cantante, yo era un vendedor de aguacates, comencé muy humildemente y hoy gracias a Dios he podido traspasar fronteras y ser uno de los artistas más importantes del género en Colombia.

El paisa Yeison Jiménez representa muy bien la música popular en su natal Colombia, lo que en México conocemos como Regional Mexicano. "Estamos haciendo una música de exportación para tratar de llegar cada día más lejos", recalcó el intérprete.

En estos tiempos de confinamiento el cantautor colombiano llevó a cabo el lanzamiento de su canción número 16; se trata de "Gracias a ti" en colaboración con su compatriota Silvestre Dangond. "Es una canción especial, curiosamente propuse dos temas de mi autoría y Silvestre Dangond escoge esta canción porque era la más alegre, la que más tenía fuerza, los arreglos son entre México y Colombia, tiene un bajo vallenato que le da una distinción y un sabor diferente, es una canción que está funcionando muy bien acá en Colombia, con la cual me siento feliz porque no es fácil, de hecho, todo mundo estaba esperando que iba a sacar con Silvestre y no sabíamos qué era lo que íbamos a exponer al mundo, porque él es 100 por ciento vallenato y ha grabado con artistas muy grandes como Nicky Jam y otros más, pero me siento muy feliz de saber que la canción ha tenido una excelente acogida, nos ha ido muy pero muy bien con la canción".

Yeison Jiménez estaba de gira en Europa, cuando fue declarada la pandemia. Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

Yeison Jiménez ha tenido el privilegio de crear canciones al lado de grandes compositores del Regional Mexicano como Luciano Luna y Horacio Palencia, así como compositores del género pop como José Luis Ortega de Río Roma. El colombiano trabaja en lo que será su tercera producción discográfica: "ya tengo nueve canciones seleccionadas para este álbum y es un álbum que trae mucha historia, lo escribí en un campamento en la Ciudad de México, un campamento de composición, con compositores muy grandes como lo es Horacio Palencia, José Luis de Río Roma, Poncho Arocha, Luciano Luna...me siento muy feliz de que se me dio la oportunidad de escribir con estos grandes compositores mexicanos".

Dicho álbum se está produciendo entre México y Colombia: "por eso hay una variación de sonidos muy interesantes, vamos a ponerlo a disposición y criterio de todos mis mexicanos, a ver que opinan de esta bonita propuesta musical llamada Yeison Jiménez".

El cantautor Yeison Jiménez ha llevado a cabo hasta el momento, 14 giras internacionales. Foto: Cortesía Oficina Gus Rincón

El cantautor mencionó que tanto la música popular como el reguetón, están en el #1 en Colombia y anhela que esto ocurra en todo el mundo. "Lo más importante, lo que más hacemos es hacer las cosas con amor, nosotros realmente también somos un producto muy joven, acá en Colombia ese estigma ya cambió, aquí es número uno el regional y el reguetón, entonces, es lo mismo que queremos hacer a nivel mundial". Yeison Jiménez hará todo lo que esté en sus manos para que la música popular no muera:

Esta música tiene sentimiento, hay que recordar que la música con sentimiento tiende a desaparecer, ahora suenan unas cosas que son totalmente más diferentes y que tienen otro tipo de enfoque, nosotros estamos haciendo música popular con el alma y música llena de sentimientos, y de letras todavía.

