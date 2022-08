Yeri MUA se va contra trabajadores de INE por "editar" su foto para hacerla ver "horrenda"

México.- La influencer de maquillaje y Reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA, lanzó una curiosa denuncia a través de sus redes sociales, en la que acusa a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) de haberle jugado sucio con su identificación.

Según la figura de Internet, acreedora de más de tres millones de seguidores, funcionarios del INE editaron la fotografía de su identificación para que saliera fea, lo que desató todo tipo de reacciones.

Y es que desde que acudió a las instalaciones del INE, Yeri MUA denunció malos tratos por parte de su personal, ya que hasta tuvo discusiones con quienes estaban ahí, incluso por las más mínimas situaciones.

Así que al recoger su identificación para votar se dio cuenta de que esto había tenido efecto en su documento, pues acusó que salió "horrible", pero a causa de edición, ya que considera que no está "así de fea".

Se me arruinó mi pin… día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, porque yo fea no soy", expuso la influencer.