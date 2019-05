Yesterday encabeza la lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos

Una lista de las 100 mejores canciones de todos los tiempos fue publicada por el portal de noticias 24/7 Wall St. el pasado viernes, colocando a la clásica banda inglesa The Beatles a la cabeza con su tema "Yesterday".

Para elaborar esta lista, se tomaron en cuenta diversos factores, como las apariciones de los temas en la revista Billboard, el índice de ventas de la Asociación de Industria Cinematográfia de EU (RIAA, por sus siglas en inglés), el número de covers y versiones de la canción, así como el reconomiento general por parte de la comunidad melómana.

Como era de esperarse, la legendaria banda británica, The Beatles, se llevó el primer lugar con la canción "Yesterday", lanzada en 1965 en el álbum Help!

Por si fuera pooco, otros 18 temas de la banda inglesa aparecen en la lista.

El segundo lugar se lo ganó el clásico de Simon & Garfunkel, "Bridge Over Troubled Water", seguida de "Rolling In The Deep", de Adele, en tercer lugar.

Otros de los artistas cuyos temas figuran en la lista son John Lennon, Michael Jackson, Elvis Presley, Louis Armstrong, The Rolling Stones, Queen, así como otros más contemporáneos como Kanye West, Lady Gaga o Eminem.

Puedes ver la lista completa aquí.