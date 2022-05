"Yet to come", canción principal de "Proof", el álbum de antología de BTS; ARMY ansia por escucharla

En vísperas del noveno aniversario de su debut, la grandiosa agrupación musical surcoreana BTS lanzará su nuevo álbum "Proof", una muy esperada producción discográfica, donde RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, rememorarán junto con ARMY su extraordinaria trayectoria artística. Mediante este álbum, los Idols reflejarán sus pensamientos e ideas sobre el pasado, presente y futuro de la banda.

"Proof", es un álbum de antología que incluirá las canciones más emblemáticas que ha lanzado hasta el momento BTS. Asimismo, habrá tres nuevos temas musicales. Cabe mencionar que al tratarse de un disco de antología, podría contener demos, re-ediciones, versiones nuevas de sus éxitos y más.

Big Hit Music, la agencia que representa a "Los chicos a prueba de balas", dio a conocer más detalles del comeback de BTS. La canción principal del álbum "Proof" será "Yet to come" (en español, "Está por venir"). Ante este anuncio, ARMY ansia enormemente el momento de poder escucharla.

Grandes expectativas hay para la nueva canción de BTS.

Asimismo, Big Hit compartió el calendario de promociones para el nuevo comeback de Bangtan Sonyeondan:

9 al 11 de mayo: revelación del tracklist

17 al 23 de mayo: Proof of inspiration

28 al 29 de mayo: foto conceptual ("Proof")

31 de mayo al 2 de junio: foto conceptual ("Door")

7 de junio: actividad sorpresa

8 de junio: "Yet to come" MV teaser

9 de junio: "Yet to come" MV teaser on Shorts de YouTube

10 de junio: lanzamiento del MV oficial de "Yet to come"

13 de junio: actividad sorpresa (día del aniversario de BTS)

"El álbum de antología, que encarna la historia de BTS, se lanzará cuando comiencen un nuevo capítulo como artistas que has estado activos durante nueve años, para recordar sus esfuerzos pasados", manifestó Big Hit Music en un comunicado publicado en Weverse.

Calendario de actividades para el comeback de BTS.

La preventa de "Proof" ya comenzó a través de Weverse Shop. Hay tres versiones del nuevo álbum de BTS y estos son los precios en dólares:

Proof (compact edition) - $17.92

Proof (standart edition) - $51.00

Proof (set) - $68.93

La agencia de Bangtan anhela que ARMY, espere con ansias el álbum de antología de BTS, "Proof", y revivan la historia que BTS y ARMY hicieron juntos hasta ahora, "y que seguirán haciendo en el futuro por venir".

BTS nunca decepciona, en cada uno de sus comebacks la "rompe" en grande, gracias al incondicional apoyo de su poderoso fandom. En esta ocasión, no será la excepción y ya está pronosticado un gran regreso de "Los Reyes del Pop".