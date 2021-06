"Yo comí primero en la mesa", dice Lupillo Rivera a Christian Nodal con respecto a Belinda (VIDEO)

Lupillo Rivera sigue dando de que hablar con respecto a la breve relación amorosa que tuvo con la cantante del pop latino Belinda, prometida del cantautor del Regional Mexicano Christian Nodal. Recientemente "El toro del corrido" le mandó un claro mensaje al intérprete de temas como "No te contaron mal", el cual ha dividido opiniones.

¿Qué fue lo que pasó? Hace unos días en una conferencia de prensa en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con motivo de una serie de conciertos en el Parque Fundidora bajo la nueva normalidad, Christian Nodal habló sobre el controvertido tatuaje que Lupillo Rivera se había hecho con el rostro de Belinda.

Durante su encuentro con diversos medios de comunicación, le preguntaron a Christian Nodal su opinión sobre el tatuaje de Lupillo Rivera y la manera como lo cubrió. "Pues no sé, cada quien hace lo que quiere con su 'puerco', con su cuerpo, perdón", dijo a manera de broma el joven cantautor originario de Caborca, Sonora.

A mí me hacen muy feliz los tatuajes, siempre me tatúo cosas que me hacen feliz, lo importante es que el señor esté feliz.