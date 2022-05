"Yo dije: 'mi vida, mi carrera se acabó'", Natalia Téllez recuerda error que cometió al aire en "Hoy"

Natalia Téllez tiene una década trabajando como conductora de televisión en diversos proyectos; a lo largo de todos estos años, ha acumulado muchas anécdotas personales y profesionales que no duda compartir con sus miles de seguidores. Anteriormente, en "Netas Divinas", reveló que convertirse en mamá sufrió depresión posparto y a las pocas horas de nacer su hija Emilia, pensó en abandonarla y salir huyendo del país.

La también actriz mexicana Natalia Téllez, de 36 años de edad, estuvo en la reciente emisión del programa "Pinky Promise" que conduce la cantante Karla Díaz, junto a sus amigas Paola Rojas y Daniela Magun, presentadoras de "Netas Divinas" que se transmite por Unicable.

Durante la charla y las dinámicas de "Pinky Promise", Natalia Téllez compartió otra de sus anécdotas. Cuando formaba parte del elenco del matutino "Hoy", junto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta, comentó un error en plena transmisión en vivo por andar bromeando con los camarógrafos. Posteriormente, llegó a suponer que lo ocurrido acabaría con su carrera profesional.

Desde que trabajaba como conductora en Telehit, le gusta llevarse muy bien y bromear con ellos. Algo por lo que suele ser regañada por el equipo de producción, es por no usar el apuntador.

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

En cierta ocasión, en el programa "Hoy", el no haber utilizado este artefacto, casi provocó que "metiera la pata" (como coloquialmente se dice) al estar en vivo en cadena nacional. "Estábamos en comercial, me lo quité (el apuntador) y todos saben que yo molesto a los camarógrafos, en el corte estaba molestando a uno y estaba esperando para entrar al aire con una mención del día del autismo".

Natalia Téllez estaba bromeando y riéndose con los camarógrafos y parte de la producción del show antes mencionado, cuando de un momento a otro, le empezaron a hacer señas para avisarle que ya estaba por entrar al aire, ya que no traía puesto el apuntador. Sin embargo, ella no comprendía dichas señas.

"Yo estaba haciendo señas y te dan una nariz azul para la mención, yo la traía en la frente y haciendo señas, estaba ya toda la información y me empezaron a hacer señas y yo seguía molestándolos, de repente un chavo me voltea el monitor y me veo al aire haciendo señas, entonces bajé la mano y empecé a leer mi mención".

Afortunadamente, solo se logró a ver en la transmisión en vivo, cuando Natalia Téllez se coloca la nariz azul, símbolo del día del autismo.

"Lo único bueno es que la gente que hace tele, le da como un minuto de colchón y lo único que se vio al aire fue cuando me bajé la nariz, no acabó saliendo al aire, pero en el momento yo dije: 'mi vida se acabó, mi carrera se acabó, está todo muy mal', y en realidad al aire no se vio".