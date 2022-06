"Yo doy la cara, ¿dónde está él?": Mauricio Martínez pregunta por Toño Berumen, su supuesto acosador

México. El cantante mexicano Mauricio Martínez es cuestionado por la prensa acerca de cómo va la denuncia que interpuso en contra del promotor musical Toño Berumen, quien supuestamente lo acosó años atrás.

"Yo aquí dando la cara...¿dónde está él?", responde Mauricio Martínez a medios de comunicación en CDMX tras cuestionarlo sobre cómo va el caso de la denuncia que él interpuso en contra del promotor artístico.

En varios portales de noticias se comparte que Mauricio no quiso hablar mucho sobre la denuncia interpuesta en contra de Berumen, puesto que es tema delicado y tiene prohibido hablar de algún avance del caso.

Mauricio Martínez, originario de Monterrey, Nuevo León, denunció pública y legalmente haber sufrido de abuso sexual por parte del exrepresentante artístico Antonio Berumen en sus inicios como cantante.

Antonio Berumen. Foto de Instagram

“No puedo decir nada porque le corresponde a los abogados y a la fiscalía, pero va avanzando todo y pues esperemos que se haga justicia, es lo que buscamos más que nada, justicia ¿no?, y ¿para qué?, para que esto no vuelva a suceder”, dijo a la prensa Mauricio.

"Dicen que está en Europa, no sé, cuando te asiste la razón, contra eso quién puede, y como bien he dicho en repetidas ocasiones, yo aquí estoy dando la cara, ¿dónde está él?, el que nada debe nada teme”.

Mauricio confía en que las autoridades puedan hacer su trabajo como deben respecto a la denuncia que interpuso en contra de Berumen, él se enfoca exclusivamente a trabajar, en cuidar su salud y su vida, refiere también.

“Yo quiero que se me devuelva la fe en la justicia de mi país, quiero que se haga justicia para que no vuelva a suceder, lo estoy haciendo también por todas las demás víctimas que se atrevieron a denunciar, porque no es fácil y menos siendo hombre. Somos ya más de 20”.

Mauricio Martínez deja en claro que no quiere dinero, tampoco una disculpa pública por parte de Berumen, sino que se haga justicia para que "estas personas ya no hagan eso...".