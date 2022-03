"Yo, el hombre que no la atendió", Óscar Burgos defiende el amor de su ex Karla Panini y Américo Garza

Señaló que Karla Luna y Américo Garza tuvieron algunos problemas en su matrimonio, "entonces este hombre (Américo) y esta mujer (Panini) empiezan a coincidir, a darse cuenta de que tienen mucho en común, y que ella no tiene nada que ver con él y él tampoco con ella, deciden enamorarse. Es una historia hermosa de amor en donde yo juego el papel del hombre que no la atendió".

Pongamos la historia de diferente manera: Burgos empieza a desatender a Panini cada vez más, ya no la pela, ya no tiene relaciones con ella.

Un día, tuvieron una sincera plática: "'nos queremos un chorro, tenemos un hijo en común, ¿por qué no nos separamos bien cuates?' Nos dimos un abrazo, lloramos y nos separamos, ella compró su casita y yo me quedé en la mía, cuates".

Cabe mencionar que la ex "Lavandera" Karla Panini , comenzó su relación amorosa con Américo Garza, tiempo después de haberse separado de Óscar Burgos, padre de su hijo Cesar Gabriel.

El comediante Óscar Burgos , conocido por su personaje de "El perro guarumo" , defendió la historia de amor de su ex esposa Karla Panini y Américo Garza , durante una charla que tuvo con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, para su programa "El minuto que cambió mi destino" que se transmite por Imagen Televisión.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.