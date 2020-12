"Yo era apasionada de Cleopatra", declaró Gal Gadot tras las críticas por la película

Luego de la polémica desatada tras divulgarse la noticia de que la actriz Israelí, Gal Gadot, era la elegida para interpretar el emblemático personaje de Cleopatra, la protagonista de Wonder Woman y Wonder Woman 1984, respondió a las críticas.

Fue a través de una entrevista con la BBC Arabic, que la ex Miss Universo, decidió defenderse de las numerosas críticas desencadenadas por su próxima actuación en el filme de Cleopatra, donde representará a la clásica Reina faraón de Egipto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Primero que nada, la también modelo, aclaró las razones que la hicieron merecedora de interpretar a Cleopatra en la nueva cinta, anuncio que de inmediato generó grandes expectativas entre los fanáticos del cine, sin embargo, algunos se mostraron decepcionados de dicha elección.

"Antes que nada, si quieres ser fiel a los hechos, entonces Cleopatra era macedonia. Estábamos buscando una actriz macedonia que pudiera encajar con Cleopatra. Ella no estaba allí y yo era una apasionada de Cleopatra", indicó la actriz.

Posteriormente, Gal Gadot, quien también funge como productora de la película, manifestó que con su interpretación lo único que busca es que el legado de la poderosa reina del Antiguo Egipto, sea reconocido en todo el mundo.

"Tengo amigos de todo el mundo, ya sean musulmanes, cristianos, católicos, ateos, budistas o judíos, por supuesto. Las personas son personas, y quiero celebrar el legado de Cleopatra y honrar ese increíble ícono histórico que tanto admiro. Sabes, cualquiera puede hace esta película y cualquiera puede seguir adelante y hacerlo. Me apasiona mucho que voy a hacer la mía también", declaró Gadot.

Por otro lado, también se corrió la noticia de que la actriz Gal Gadot podría ser la protagonista de la nueva película de Star Wars junto a Chris Pine, misma que estará bajo la dirección de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y Wonder Woman 2984. (Gal Gadot podría protagonizar la nueva cinta de Star Wars junto a Chris Pine).

Fue por medio de un reporte revelado por el experto en cine, Daniel Richtman, que se dio a conocer la noticia de que Jenkins, deseaba que la hermosa pareja de actores que interpretan a la Princesa Diana de Temiscira y Steve Trevor, sean los protagonistas de su próxima película.

No cabe duda que la incorporación de Gal Gadot y Chris Pine al universo de Star Wars no le vendría nada mal. No obstante, de momento no queda más que esperar y seguir disfrutando la presentación de la cinta Wonder Woman 1984, la cual se encuentra disponible en cines, así como en HBO Max desde el pasado 25 de diciembre.