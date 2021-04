"Yo, faltarle a ella, no lo he hecho nunca": Enrique Guzmán sobre escándalo con su nieta Frida Sofía

México. Enrique Guzmán, padre de la cantante Alejandra Guzmán, ofrece entrevista la programa Hoy y habla de su inocencia ante acusaciones de su nieta Frida Sofía respecto a que la acosó cuando era niña.

Guzmán, cantante de éxitos como La plaga, refiere que se siente profundamente lastimado por el proceder que su nieta Frida Sofía ha tenido en su contra. "Mi familia me escucha llorar y se aguanta, y yo, faltarle a ella, no lo he hecho nunca”, expresa.

Don Enrique se muestra visiblemente afectado por los hechos que han provodado un escándalo en el mundo del espectáculo mexicano respecto a lo que Frida Sofía dijo de él en el programa De Primera Mano.

Foto: captura pantalla Programa Hoy YouTube

Tengo una señora (su esposa) que es mi apoyo total, me escucha llorar y se aguanta”, menciona en Hoy don Enrique y rechaza tajantemente que haya tocado a su nieta cuando tenía cinco años de edad, como ella lo dijo.

Recordemos que Frida Sofía reveló también al periodista Gustavo Adolfo Infante que fue abusada por un novio de su mamá y que fue tocada indebidamente en más de una ocasión por su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, de 78 años de edad.

Yo, faltarte a ella no lo he hecho nunca. Yo creo que ya me oyó bastante, no, no quiero hablar con ella”, dice don Enrique decepcionado de Frida Sofía.

Ademas el famoso cantante asegura en el mismo espacio televisivo que su hija Alejandra Guzmán le expresó su apoyo moral y le dijo que siempre estaría con él. “Alejandra me dijo ‘haz lo que te parezca y para mí es ayudarla (a Frida) de todas maneras’”.

Foto de Instagram

He tenido mis vivencias, he tenido mis diferencias, pero tocar una niña de cinco años, no lo puedo permitir. No sé cómo puede entrar eso en mi mente, de una niña de cinco años, no lo entiendo, no puede ser.”

El artista también señala que ante los hechos se ha visto afectado en su salud, al igual que en lo laboral, puesto que ha tenido que cancelar sus presentaciones vía streaming porque no tiene el valor de “levantar la cara” y sonreír.