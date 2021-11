"Yo le enseñé a usar armas", padre de Octavio Ocaña lanza advertencia a responsables de su muerte

El empresario mexicano Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, reiteró en una entrevista para el noticiero de Ciro Gómez Leyva, que elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, asesinaron a su hijo: "voy con todo por ustedes", expresó visiblemente lleno de tristeza, coraje, impotencia y enojo.

"Yo lo que quiero es justicia", resaltó el papá de quien interpretara a "Benito Rivers" en la serie de televisión "Vecinos". Manifestó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dijo que su hijo se pegó un tiro en la cabeza y rápidamente quisieron cerrar la carpeta de investigación, "y a chin...a su ma..., bien pend...".

Octavio Pérez dijo que esto no será así: "nunca va a ser así, primero me van a matar cabrones, yo no soy cualquier pen..., ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes".

El actor Octavio Ocaña murió el pasado viernes a los 22 años de edad. La versión que maneja la FGJEM, es que falleció a causa de un impacto de bala en la cabeza. Supuestamente conducía su camioneta en estado de ebriedad.

Cuando circulaba por la autopista Chamapa-Lechería, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, hizo caso omiso a un alto que le marcaron unos policías municipales de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con la fiscalía, el actor originó una persecución y durante la huida, presuntamente, sacó un arma de fuego y al chocar, se disparó accidentalmente.

"Se concluye que a consecuencia del impacto de la camioneta, accidentalmente Octavio N disparó a sí mismo; la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión, perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica", informó la fiscalía en un comunicado.

En la entrevista para el noticiero con Ciro Gómez Leyva, Octavio Pérez resaltó: "están bien pend..., no se disparó, lo mataron".

En otra entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, misma que fue retomada por Imagen Noticias, confirmó que la pistola encontrada en la camioneta si era de su hijo, la cual tenía ante la inseguridad que se vive en el país, que el arma si estaba registrada, pero nunca traía cartucho cortado.

No da crédito a la versión de la FGJEM, sobre que su hijo se disparó durante la persecución: "mi hijo sabía usar armas, yo le enseñé, así de fácil".

El señor Octavio Pérez está convencido que la policía municipal Cuautitlán Izcalli, dejaron morir a su hijo. "Nada más se le quedaban viendo graciosamente, pero ahora graciosamente me voy a reír de ellos, ahora va la mía".