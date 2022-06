"Yo lo disfruté, yo lo gocé", Toñita, ex integrante de La Academia, asegura que tuvo amorío con Yahir

En una entrevista para el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la cantante mexicana Antonia Salazar Zamora, conocida como Toñita, aseguró haber tenido un romance con el también intérprete y actor Yahir, señalando que dicha relación no prosperó, pues ella buscaba algo serio, mientras que él, solo quería pasar el rato. Recordemos que ambos participaron en la primera generación de La Academia.

Según Toñita, también conocida como "la negra de oro", esta relación amorosa surgió cuando ella tenía 22 años de edad y Yahir, 23.

"Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres, lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga, no sé si tenga una ahorita".

Aunque no se pudo tener una relación como la que deseaba, Toñita manifestó haber disfrutado el tiempo que estuvieron juntos. Asimismo, mencionó que hoy en día son muy buenos amigos.

"Tenemos un cariño muy grande, yo lo quiero, lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó, entonces, a mí no me vengan con el cuento de que 'eres una mentirosa', yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé, créanme, está muy bien de todo".

Cabe mencionar que esta confesión amorosa de Toñita, se produce luego de que hace unos días, ante varios medios de comunicación, criticó a Yahir por ser el conductor de la nueva generación de La Academia, reality show de TV Azteca que conmemora su 20 aniversario.

De acuerdo con la ex académica, a Yahir le faltó más preparación como conductor de este programa.

"Yo considero que mi hermano puede hacer lo que quiera, pero sí se tiene que preparar, no ha tenido la experiencia como María Inés, en este caso, esta persona presente, que hemos estado incursionando, quieras o no, eso ayuda. Por eso les digo: 'hay que ser de todo un poco', porque eso te va a ayudar cuando te ponga en un lugar, como en el que ahora pusieron a Yahir, tenga las armas suficientes de decir: 'yo puedo hacerlo'".