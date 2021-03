"Yo maté a mi mamá", la fuerte campaña de Xuxa contra el Covid-19

María da Graça Xuxa Meneghel, mejor conocida como Xuxa, reapareció en los medios de comunicación para compartir un fuerte y claro mensaje ante la pandemia del Covid-19. "Hola, mi nombre es Xuxa Meneghel y yo salí a encontrarme con amigas en la playa, después volví a casa, estaba mi mamá a la que abracé y besé, ahí fue que ella se contagió de Covid-19, yo maté a mi mamá".

Xuxa Meneghel, una de las figuras más emblemáticas del espectáculo en Brasil, lleva a cabo esta campaña para hacerles saber a las personas que aún no es tiempo de bajar la guardia ante este virus, que tan solo en México ha cobrado la vida de más de 200 mil personas.

La cantante, actriz y conductora de televisión, quien obtuvo fama con sus programas infantiles y que se ganaría el sobre nombre de "Reina de los bajitos", continuó su relato. "Esta historia está basada en hechos reales, los nombres son ficticios, pero esto ocurre todos los días, a todas horas. La gente no es un número, tenemos nombres, quédate en casa, usa mascarilla y alcohol en gel".

De acuerdo con Xuxa, ex pareja de Pelé, la decisión de sorprender con este mensaje fue despertar la conciencia de los brasileños que en este momento, pasan por una tercer ola de contagios que parece imposible de detener y que aqueja al país del sur.

"Estamos en lo peor de la pandemia de Covid-19, los hospitales están llenos, no hay más médicos, ya no hay forma de abrir camas, el dinero ya no es una solución, nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Lucha contra la banalización, el negacionismo y el abandono".