"Yo me lo comí a él", la atrevida confesión de Niurka sobre Osvaldo Ríos en "La casa de los famosos"

Cabe recordar otras de las relaciones amorosas de la vedette. Estuvo casada con el productor de televisión Juan Osorio , padre de su hijo Emilio Osorio. Antes de este matrimonio, tuvo otros dos matrimonios, de los cuales nacieron sus hijos Kiko y Romina. Estas ex parejas no estaban involucradas en el medio del espectáculo; con su primer esposo, llamado Federico, sufrió de violencia doméstica.

Asimismo, aclaró que la relación que ambos tuvieron sucedió hace ya varios años, "eso fue hace unas arruguitas menos". Otras de las interrogantes de los famosos en la casa, era el por qué lo habían mantenido en secreto. "En aquella época, como él era muy galán de telenovelas, me dijo: 'mami que nadie se entere'", señaló Niurka .

"Yo me lo comí a él hace unos cuantos años", expresó la cantante y actriz, de 54 años de edad y originaria de La Habana, Cubana . Las palabras de la llamada "señora escándalo", dejaron sorprendidos a sus compañeros. Osvaldo Ríos reaccionó con una risa y expresó: "salud por eso", brindando con champán. "Aclaro: ella es sagitariana, yo soy escorpión, así que informados quedan".

