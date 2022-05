"Yo, me quito el sombrero", Mariana Garza aplaude que Sasha Sokol haya denunciado a Luis de Llano

Luego de haber revelado el supuesto abuso sexual de parte del productor musical Luis de Llano, la cantante y actriz mexicana Sasha Sokol ha recibido el apoyo de sus amigos y compañeros de Timbiriche, entre ellos Erik Rubín, Benny Ibarra y recientemente, Mariana Garza reiteró su solidaridad a su amiga, aplaudiéndole por no haberse callado y contar las cosas tal y como sucedieron.

"Es un tema muy doloroso, respeto muchísimo a mi hermana (Sasha Sokol) por hacer esta recapitulación y nombrar las cosas con su nombre", expresó la cantante Mariana Garza, esposa del actor de teatro y televisión Pablo Perroni, durante un encuentro con varios medios de comunicación.

La también actriz y conductora de televisión, de 51 años de edad y originaria de Monterrey, estado de Nuevo León, México, comentó que Sasha Sokol cuando era joven, vivió ciertas situaciones de una manera, que no comprendía que estaban mal.

Y en este momento de su vida, a esta edad, se da cuenta de que es distinto a como lo vivió y yo, me quito el sombrero, hay cosas que no están bien y no se deben de solapar.