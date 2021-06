"Yo me regreso a mi casa a comer tres veces al día": Alfredo Adame tras derrota electoral

México.- La derrota electoral de Alfredo Adame en las pasadas elecciones 2021 fue toda una locura en las redes sociales. El actor contendía por el Partido Redes Sociales Progresistas por la diputación federal por Tlalpan, pero no logró ni el 1% de los votos.

Todo esto desató una gran ola de críticas y burlas para Adame, quien por fin rompe el silencio y se refiere a todo esto. Durante una entrevista con el programa Chismorreo, el actor afirmó que él encabezaba las encuestas de preferencias electorales, sin embargo, perdió porque hubo "mano negra" de la oposición.

Compartió que sus opositares comenzaron a comprar votos y regalar despensas, además, refirió que apenas y fue un poco más de la mitad de la población la que salió a votar, ya que de 93 millones votaron sólo 52, así que no lo consideró como un éxito electoral.

"Yo iba muy por encima, 58.3 contra 24.7 del candidato de Morena... En el debate, prácticamente los hice pedazos con propuestas, exhibiciones, con todo lo que había descubierto; propuestas en una realidad de una alcaldía que está destrozada gracias a la corrupción", señaló.

Por otro lado, Alfredo Adame señaló que no pasaba nada, pues podía regresar a casa con toda normalidad y continuar con su vida. "Yo no tengo que probar nada, los que se lo perdieron fueron los malos votantes, yo me regreso a mi casa a comer tres veces al día, a seguir trabajando en mis empresas, a seguir siendo un hombre productivo y exitoso como lo he sido toda mi vida", externó.

Sobre las burlas y críticas por obtener un voto en la casilla de su domicilio, señaló que no fue él quien lo hizo, ya que no votó ni por él, sino por lo candidatos de RSP. "Yo no voté en mi casilla a favor mío, yo voté en la casilla que está a la vuelta de mi casa. Voté por los candidatos de RSP", explicó.

