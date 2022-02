"Yo ni siquiera debería estar vivo", Jorge Salinas recuerda la complicada enfermedad que padeció

El actor Jorge Salinas de 53 años de edad, considerado uno de los galanes de la televisión mexicana, acudió al estreno de la película "Sexo, pudor y lágrimas 2", la cual protagoniza junto a Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Cecilia Suárez y Hugo Martín, el elenco original. En un encuentro con varios medios de comunicación, además de hablar sobre este nuevo proyecto en su carrera como histrión, hizo unas revelaciones con respecto a su salud.

El actor de cine, teatro y televisión originario de la Ciudad de México, esposo de la actriz Elizabeth Álvarez, manifestó sentirse bendecido por la gente que lo rodea, por su trabajo, "bendecido por Dios, yo ni siquiera debería estar vivo, estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, de estar con el público".

El haber mencionado que no debería estar vivo, llamó la atención de los reporteros de espectáculos, por lo cual, se le preguntó a qué se refería.

Jorge Salinas padeció tromboembolismo pulmonar, afección en la que una o más arterias en los pulmones, quedan obstruidas por un coágulo sanguíneo. Entre los síntomas están la dificultad para respirar, dolor en el pecho y tos; el tratamiento oportuno para desintegrar el coágulo reduce significativamente el riesgo de muerte.

De acuerdo con las cifras que recibió, solo el uno por ciento de las personas con tromboembolismo pulmonar logran sobrevivir. "Soy una persona bendecida y aquí estoy", expresó.

Siguiendo con el tema de salud, Jorge Salinas manifestó su preocupación por unos problemas que tiene en su columna. Ante sus fuertes dolores, el médico le informó que debe someterse a una complicada cirugía.

Sin embargo, el galán del cine mexicano decidió aplazar la operación por temor a quedar paralítico, ya que fue advertido de esta posibilidad. "Te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, es definitivo, yo tomé la decisión de retrasar esa cirugía, está complicada, son cuatro niveles y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema".

Asimismo, comentó que este problema en su columna se debe a tantas caídas que tuvo al montar a caballo y al andar en moto, además, dejó pasar el tiempo y no se atendía. Debido a sus fuertes dolores "me metía pastillas y demás y el dolor persistía, pero a mí ni la morfina me hacía".