"Yo no me llevo así": Lucía Méndez recuerda la vez que Raúl de Molina se pasó de 'mano larga'

Ante varias denuncias por parte de varias mujeres a Raúl de Molina, conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ por acoso, Lucía Méndez rompió el silencio sobre aquella vez que ella experimentó lo mismo.

De Raúl, conocido como El Gordo de Molina, se han desatado una serie de denuncias por parte de mujeres, quienes aseguran que el conductor se ha pasado de ‘mano larga’ dentro y fuera del programa.

Fue ahora Lucía Méndez quien contó su experiencia con el presentador de ‘El Gordo y La Flaca’, en aquella ocasión que acudió al programa para una entrevista.

En el programa ‘Chisme No Like’, se mostró hace poco el video de otra mujer a la que supuestamente Raúl de Molina había tocado en los glúteos hace tiempo, aumentando las denuncias que el conductor ya tiene por acoso.

Si bien en ese momento no podía distinguirse muy bien de quién se trataba, poco después se descubrió que era ni más ni menos que Lucía Méndez, en una ocasión que asistió a ‘El Gordo y La Flaca’ para una entrevista.

En el video se observa como la cantante y actriz se levanta de su asiento para darle un abrazo a Raúl de Molina, quien en lugar de corresponder rodeándola con los brazos como un abrazo normal, este aproximó sus manos a la retaguardia de Lucía, quedando todo a la vista en el programa en vivo.

Ante ello, los conductores del mismo programa que difundió el video llamaron a Lucía Méndez para que diera su opinión y contará qué fue lo que pasó, admitiendo que en el momento sí le incomodó bastante la acción.

“Estábamos al aire y sólo le dije ‘Oye, gordo, ¿qué te pasa? ¿Qué onda?’, y me dijo, ‘No, no, nada, es una broma’”, dijo la diva de las telenovelas.

Lucía Méndez señaló que en ese momento no supo qué hacer y se quedó callada, aunque esperó hasta el corte comercial para hacer el reclamo a Raúl de Molina.

“En el momento en que me agarró las pompas, soy sincera, no hice nada. Pero después, cuando vinieron los cortes, dije: ‘Oye, ¿por qué tan mandado? ¿Qué onda, Gordo? Yo no me llevó así’. (Me dijo) ‘No, es una broma’”.

Pese a que la broma no le cayó nada en gracia a la actriz, sí aclaró que Raúl de Molina le pidió una disculpa, especialmente por temer que su molestia fuera muy evidente en el programa.

“Yo me puse muy enojada, como muy molesta, y se me iba a notar de inmediato que iba a entrar, y me dijo ‘Ay, perdóname, Lucía (...) De verdad que perdóname, es una broma’, y ya, fue todo lo que pasó”, añadió.

Lucía Méndez, quien dijo no estar enterada de las denuncias hacia El Gordo de Molina, y lamentó la situación, dijo que ya no volvió a verlo desde aquella ocasión.