"Yo no me lo robé (el anillo de Christian Nodal)", reclama la reina del Carnaval de Mazatlán

A través de redes sociales han estado circulando, el jueves 21 de octubre, una serie de videos, fotografías, memes y más sobre el concierto que el cantante y compositor sonorense Christian Nodal brindó la noche del miércoles 20 de octubre en Mazatlán, Sinaloa, México.

A propósito de esos videos empezó a circular la versión de que presuntamente la Reina del Carnaval Internacional de Mazatlán 2020, Libia Gavica Farriols presuntamente se robó un anillo de Christian Nodal, cuando éste la saludó junto a otros espectadores.

Después del revuelo y los comentarios que han estado surgiendo es precisamente Libia, quien originalmente compartió el video que ha desatado la controversia, donde se ve que la sortija efectivamente se quedó en su poder, pero también aclara lo ocurrido.

"El anillo, el anillo", se escucha que Libia grita al percatarse que la sortija se quedó después de que Nodal pasó su mano para saludar a la vez a varios espectadores, por lo anterior es que el jueves 21 de octubre usó sus redes sociales para hablar de ello.

La soberana de Mazatlán se quedó sin querer con el anillo del cantautor Christian Nodal/ Foto: Captura Instagram libitagavica.

Cómo me han hecho reír con todos los comentarios de todo lo que pasó ayer. Ya vienen por el anillo, van a venir por el, aquí lo tengo y ahorita van a venir por el. De hecho no estaba en mi casa y me tuve que venir por el para regresarlo... Pero oigan estuvo muy chistoso, porque haz de cuenta que yo le doy la mano como todo mundo ahí, pero se le salió literal el anillo, ¡yo no me lo robé!, literal se le salió y yo le grité el anillo, el anillo y nadie me peló, y pues dije lo voy a guardar y me contactaron y ya con eso lo voy a devolver", especificó la soberana que depende de una dinastía se reinas del carnaval sinaloense.