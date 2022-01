"Yo no sabía que estaba casado", Stephanie Hernández narra cómo fue su encuentro con Eduin Caz

A fines del año pasado una joven llamada Stephanie Hernández causó gran escándalo en redes sociales. Se trata de la mujer con quien supuestamente el cantante Eduin Caz, le fue infiel a su esposa Daisy Anahy, algo que fue negado por el propio líder y vocalista de Grupo Firme, unas de las agrupaciones más exitosas del momento en el Regional Mexicano.

Stephanie Hernández ha dado nuevas declaraciones; en una entrevista para el programa "Ventaneando" de TV Azteca, contó cómo fue su encuentro de una noche con Eduin Caz.

Según su historia, cuando supo que Grupo Firme daría un concierto en la ciudad donde vive, empezó a seguir en redes sociales a varios de los integrantes, "y me empezaron a regresar el follow". Al parecer, el cantante Eduin Caz de 27 años de edad y originario de Culiacán, Sinaloa, la invitó a un after party que tendrían después del show: "yo no fui quien le hablé, eso lo quiero dejar claro otra vez".

Asegura haber llegado al lugar donde se llevó a cabo la fiesta: "yo me senté en un sillón, él se me acercó, estaba algo nerviosa".

Me empezó a sacar plática y me dijo que si tenía hambre, la verdad me cautivó, yo no sabía que estaba casado.

Posteriormente, se fueron a una habitación del hotel y mencionó que los demás integrantes de Grupo Firme, sabían que Eduin se había ido con ella. "Todos supieron, el hermano (Jhonny Caz) nos llevó de cenar a la habitación, creo que su hermano no lo echaría de cabeza".

Cabe recordar que en diciembre pasado, Stephanie publicó en sus redes sociales un video de Eduin Caz, en el cual aparecía dormido y sin camisa, para comprobar que aparentemente el intérprete era un hombre infiel. Ante esto, la mujer recibió muchas amenazas.

"Esos días cuando pasó eso sí me daba miedo salir de mi casa, me decían que si me veían me iban a matar, me decían 'maldita zorra' y yo pensando que nada de esto fue mi intención, en ese momento yo no pensé en meterme con él, simplemente las cosas se dieron", mencionó en la entrevista para "Ventaneando".

Asimismo, la presunta amante del vocalista de Grupo Firme, no teme ser castigada por la Ley Olimpia; dicha ley castiga como delito el divulgar, publicar, compartir y distribuir imágenes, videos o audio de contenido sexual de una persona adulta sin su consentimiento.

"La ley respalda a hombres y mujeres, pero no fueron imágenes sexuales, imagínate si fuera un delito grabar a alguien dormido, toda la gente estaría en la cárcel", externó Stephanie Hernández.