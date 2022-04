"Yo no vine a esto", ¿por qué Lourdes Munguía se negó a mandarle un mensaje a Susana Dosamantes?

Varios famosos han enviado mensajes de apoyo y sus mejores deseos a la actriz mexicana Susana Dosamantes, quien lleva a cabo una lucha contra el cáncer de páncreas, enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses y recientemente, fue dado a conocer por parte de sus familiares, entre ellos, su hija Paulina Rubio.

Diversos medios de comunicación, han estado buscando las reacciones de muchos famosos, con respecto a los problemas de salud de la histrionisa de cine, teatro y televisión, de 74 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México. A su llegada a Televisa, la actriz Lourdes Munguía tuvo un breve encuentro con una reportera de espectáculos, donde se negó a mandarle un mensaje a Susana Dosamantes.

La reportera le recordó que hace unos años, ambas trabajaron en la obra de teatro "Hijas de su madre", sin embargo, la playmate Lourdes Munguía, de 61 años de edad, simplemente se limitó a decir: "no, no, no, yo no vine a esto", cuando se le pidió algún comentario ante la enfermedad de la mamá de la cantante Paulina Rubio.

Ante la insistencia de la reportera, quien es una de las mejores amigas de la actriz costarricense Maribel Guardia, comentó, "es muy triste hablar de eso".

Se desconoce el motivo por el cual Lourdes Munguía, no quiso enviarle algunas palabras de aliento a Susana Dosamantes. Cabe mencionar que ante esto, surgieron rumores de que una supuesta enemistad.

Por otra, la semana pasada, Paulina Rubio habló sobre la lucha de su progenitora, en contra del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado. "La chica dorada" resaltó que su mamá es una mujer fuete, siempre cálida, de carácter íntegro, con una personalidad imponente y que nada la detiene.

"Juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable, estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden, lo hacen con el corazón. Susana no necesito decírtelo, porque ya lo sabes, te amo y seguiremos sonriendo, caminando juntas de la mano. Sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos, te acompañan".

Leer más: "Fui la tercera en discordia", así reveló Maribel Guardia romance con ex esposo de Susana Dosamantes

María del Perpetuo Socorro Guadalupe Susana Dosamantes Rul Riestra, nombre completo de la actriz, se encuentra en el Mount Sinai Medical Center de Miami, Florida, Estados Unidos, recibiendo su tratamiento.