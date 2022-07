"Yo, por mí, lo mataba", Roberto Blandón sobre el abuso sexual que sufrió su hija Regina Blandón

En mayo pasado, durante una entrevista con la cantante Isabel Lascurain, una de las integrantes de Pandora, para su programa de YouTube "Isabel Lascurain abre la caja de", la actriz mexicana Regina Blandón recordó un momento muy complicado de su vida: el abuso sexual que sufrió durante su infancia.

"No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual, a veces estaba dormido mi hermano en la cama de junto y no lo tiene ni presente o no lo tenía presente, hasta hace muy poco", contó la joven actriz, quien interpretó a "Bibi P. Luche", en la serie de televisión "La Familia P. Luche".

De acuerdo con su relato, su abusador fue un hombre que trabajaba en casa de sus abuelos en Acapulco, estado de Guerrero, México. Regina Blandón no quería contarle a sus papás lo que estaba ocurriendo, pero si lo hizo con uno de sus primos, quien posteriormente, les contó esta situación. "Mi papá estuvo a punto de matar al cabrón y mi mamá le dijo: 'no, porque si no vas a ir a la cárcel tú, espérate, por favor'".

En un reciente encuentro con unos reporteros de espectáculos, durante un evento en la Ciudad de México, el actor de cine, teatro y televisión Roberto Blandón, reiteró que llegó a pensar en acabar con la vida del abusador de su hija Regina.

Obviamente como papá lo que quieres es lo mejor para tus hijos. Yo, por mí, lo mataba, pero, pues no, era cárcel.

Sin entrar en más detalles sobre lo ocurrido hace ya varios años, Roberto Blandón, de 61 años de edad, manifestó que aquello está en el pasado. "Al final de cuentas, fue un desagradable momento y, como te digo, ya cerramos la página".

Estas declaraciones son muy distintas a las que dio hace unas semanas. Luego de la entrevista que tuvo Regina Blandón con Isabel Lascurain, en un encuentro con varios medios de comunicación, se le preguntó al actor sobre las revelaciones que hizo su hija, con respecto al abuso sexual que sufrió.

"Ah, no, pero eso fue hace como 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente, no estaba enterado de lo que reveló ella, pero ahora que hablé con ella le pregunto qué tanto fue lo que declaró, para poder tener datos sobre lo que me están preguntando".

Roberto Blandón fue criticado por, supuestamente, haber minimizado el abuso del cual fue víctima su hija.