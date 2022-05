"Yo quería estar sola", así fue como María José le dijo a Kabah que comenzaría una carrera solista

La cantante y actriz María José, también conocida como La Josa, formó parte de Kabah (junto a Daniela Magun, Apio Quijano, Sergio O'Farril, Federica Quijano y René Ortiz), uno de los grupos más representativos del pop de los años noventa en México, conquistando al público con icónicas canciones como "La calle de las sirenas", "Vive", "La vida que va", "Al pasar" y muchas más.

Tiempo después de haber iniciado su carrera artística en Kabah, llegó un momento en el cual María José tuvo la inquietud de llevar a cabo un proyecto musical por su cuenta. Sin embargo, para poder tomar la decisión de lanzarse como solista, pasó por un largo proceso. Estaba convencida de querer seguir sobre los escenarios, pero su identidad lejos de la banda no estaba del todo clara.

"Yo me sentía como si hubiera cambiado de piel y hubiera tenido como la piel expuesta, ¿quién era?, ¿quién era yo sin Kabah?", expresó la intérprete, de 46 años de edad y originaria de la Ciudad de México, en una entrevista con Yordi Rosado.

La Josa contó que poco antes de terminar el contrato de Kabah con la compañía discográfica Warner Music, debían grabar un disco más. Fue en ese momento, cuando les informó a sus amigos y compañeros de la banda, su decisión de iniciar una carrera como solista.

"Fui un poco la culpable, sí y no, nos quedaba un disco con Warner y Sony compró ese disco. Warner me dijo: 'sí, pero quiero firmarte a ti como solista antes de que te vayas', entonces un día les dije, antes de decidir que fuera el último disco, les dije: 'quiero seguir cantando'. Cuando empiezan a decir: 'no, es que lo va a comprar Sony' y quien sabe qué".

Entonces yo dije: 'yo ya no quiero firmar otro contrato' y no porque no quisiera seguir con ellos, yo quería estar sola y ya iba a cumplir 30 años, ya no era una chavita.

Posteriormente, María José tuvo una plática con los ejecutivos de Warner Music, diciéndoles que aceptaba firmar con ellos para su proyecto solitario, pero primero, debía terminar bien su etapa con Kabah, "no iba a estar bien ni acá ni allá".