"Yo sé quién es mi hija", Pepe Aguilar se pronuncia sobre la polémica de Ángela Aguilar y Gussy Lau

Hace unas semanas, tras unas imágenes filtradas en redes sociales, se dio a conocer el romance de la cantante Ángela Aguilar y del compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella. En una reciente entrevista para el programa "Despierta América" de la cadena estadounidense Univisión, Pepe Aguilar manifestó que la difusión de dichas imágenes de su hija, afectó emocionalmente a la familia.

Las imágenes fueron compartidas primeramente por el mismo Gussy Lau, originario de Mocorito, estado de Sinaloa, México, con sus "close friends" en Instagram. Sin embargo, uno de sus amigos cercanos, tomó un screenshot y lo recompartió con otras personas ajenas a ese círculo de amistades, según la versión del compositor, cuyo nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra.

Posteriormente, tras confesar abiertamente su relación amorosa con la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, a través de un Instagram Live, Ángela Aguilar, la llamada "Princesa de la música mexicana", compartió un video en sus redes sociales donde manifestó lo dolida y traicionada que estaba por esta situación.

"Han circulado unas fotos con las que no he estado de acuerdo en que salgan, me siento violada, me siento violada de la posibilidad de que yo tenga mi propia privacidad y pueda decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen; me duele haber sido decepcionada por una persona que, honestamente, nunca pensé".

Con estas imágenes se confirmó el romance de Ángela Aguilar y Gussy Lau.

Al respecto, Pepe Aguilar externó en la entrevista antes mencionada, que como padre siempre querrá el bienestar de sus hijos y jamás en la vida, quiere verlos sufrir y llorar, "que pasen por situaciones desagradables, es lo que como padre te duele, que le duelan cosas a tus hijos".

Tras la polémica en la que se vio envuelta su hija Ángela Aguilar, mencionó haberse sentido, como cualquier padre se sentiría con un hijo en el ojo del huracán, "pero yo sé quién es mi hija, y definitivamente la amo, la adoro, la quiero y estamos arreglando las cosas en familia".

El también compositor y productor musical, de 53 años de edad y cuyo nombre verdadero es José Antonio Aguilar Jiménez, mencionó que Ángela aún es una niña, sin experiencia en este tipo de escándalos y que ante lo vivido aprenderá muchas cosas.

"Ella es una estrella que tiene mucha luz, es una artista a la que le queda toda su vida por delante y definitivamente todo el mundo aprende de las cosas que pasan. Es una niña, tiene 18 años, es una niña, y los papás que tengan hijas de esa edad sabrán que son niñas, hay tener experiencia para saber cómo manejar las cosas de la vida que se te enfrentan".

Se desconoce si Ángela Aguilar y Gussy Lau terminaron su relación amorosa tras lo ocurrido, puesto en el video que compartió, dio a entender que fue traicionada por el compositor sinaloense, ganador del Latín Grammy.