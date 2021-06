"Yo siempre he estado con el Partido Verde": Raúl Araiza afirma que no recibió dinero por apoyo político

México.- En plena Veda Electoral se vivió una gran polémica que ha marcado para siempre a imagen de un gran número de influencers, actores, cantante y conductores, tal es el caso de Raúl Araiza, que ahora sale a hacer declaraciones al respecto y puede terminar con las críticas que le hicieron.

Fue un fin de semana duro para los famosos, ya que diferentes figuras del medio del entretenimiento compartieron a través de sus redes sociales mensajes de apoyo para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en momentos que no debería hacerse, presuntamente se dijo que habían recibido dinero y, aunque algunos lo han confirmado, otros lo niegan rotundamente.

Raúl Araiza, el conductor de Hoy, ofreció una entrevista para varios medios en donde aseguró que no era su caso, él no recibió dinero para apoyar al PVEM, sin embargo, alguien sí le dijo "me puedes apoyar" y él no se negó, al contrario, lo hizo con mucho gusto, pues quiso darle seguimiento a las propuestas, ya que a opinión personal son muy buenas.

"En mi caso personal, alguien me dijo: 'Me puedes apoyar', y dije: 'Claro que sí, con mucho gusto'. Pero no hay nada raro en mí. Me dijo: 'Hay que darle seguimiento a todas las propuestas que hacemos', que para mí son muy buenas", contó Raúl "El Negro" Araiza.

Asimismo, aseguró que él siempre ha sido una persona que apoya al Partido Verde Ecologista de México, por lo que al público no le debería parecer sorpresa que lo haya hecho. "Yo siempre he estado con el Partido Verde, pero no es una sorpresa. (…) Es cuestión de respetar cada quien por lo que cree", agregó.

Por otro lado, sobre el apoyo que recibió de Galilea Montijo, explicó que para él es como su hermana de muchas batallas, de cosas buenas y malas. Mientras que a las críticas de Sebastián Rulli, comentó que una confrontación como esa debe ser directa y con respeto, que no por eso dejaría de quererlo.

Finalmente, tuvo un mensaje para todos los que criticaron lo sucedido y dijo: "De repente me da mucha risa que salgan grandes ciudadanos; qué fácil es decir que son tal y tal, cuando ellos mismos lo han hecho de otras formas. Está padre ver cómo se proyectan ahora y de repente son muy santos".

