"Yo siempre la voy a amar": Frida Sofía confiesa a Lucía Méndez lo que piensa de Alejandra Guzmán

Frida Sofía envió un poderoso mensaje a su madre, al confesar a Lucía Méndez que todavía la ama pese a todo lo que ha sucedido entre ella y Alejandra Guzmán.

Este jueves, Lucía Méndez inició su nueva faceta como entrevistadora, estrenando su nuevo programa en YouTube. Su primera invitada fue ni más ni menos que una persona que ha creado revuelo en las últimas semanas: Frida Sofía, quien recientemente acusó a su abuelo, Don Enrique Guzmán, de haber abusado de ella cuando era una niña.

Durante la entrevista, Frida Sofía reveló cómo se siente respecto a su madre Alejandra Guzmán, quien hace poco defendió a su presunto abusador, y si se arrepiente de estar distanciada de ella.

“Yo siempre la voy a amar, la voy a admirar como artista, pero no me puedo sentar aquí a decir que ha sido buena madre conmigo porque no es cierto”, fueron las duras palabras de Frida Sofía a su mamá.

Previo a esta declaración, Lucía Méndez, quien tocó el tema de la pérdida de sus padres, preguntó a la cantante y modelo cómo se sentía luego de estar tanto tiempo separada de Alejandra Guzmán, y si se arrepiente de no estar junto a ella.

Recordemos que los problemas entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán se remontan tiempo atrás antes de las acusaciones que hace poco hizo sobre Enrique Guzmán, y aunque parecía que estaban por reconciliarse, la batalla entre la modelo y su familia continuó.

“Una madre siempre tiene que tener corazón y la verdad”, dijo. “¿Por qué no la he buscado? Porque nunca me fui, y la pregunta aquí es, ¿por qué no me ha buscado ella a mí? Cuando en realidad, pues estoy muy herida”.

Incluso Frida Sofía hizo mención a lo que sucedió entre su madre y su ex novio, Larry Ramos, quien estafó a la cantante, señalando que ella le advirtió no involucrarse con él.

“Estoy muy herida por lo que pasó del aborto, de lo que pasó antes de Larry (Ramos), que invirtió en su compañía, que le rogué yo, ‘please, no hagas eso con un ex novio mío, no está bien’”.

La hija de Alejandra Guzmán con Pablo Moctezuma dijo que su madre no ha sido sincera al pedir un reencuentro con ella, y considera que es ella quien debe disculparse por lo sucedido en todo este tiempo.

“Su comportamiento no coincide con sus palabras, y ella va y le llora a la cámara, y me dice que vuelva, pero yo no me fui, la que no puede irse de aquí soy yo”, agregó. “Aquí es bajar la cabeza y pedir perdón, porque la verdad es que, ¿qué le he hecho yo a ella? No sé”.

Lucía Méndez también envió un mensaje a Alejandra Guzmán para que se reencuentre con Frida Sofía, especialmente en estos tiempos de pandemia en los que todo es impredecible.

“Yo también le podría decir a Alejandra que la vida no es comprada, que la vida no la tenemos asegurada, que hay errores que uno comete, pero que siempre, una es la madre, y definitivamente creo que sería increíble que se volvieran a ver, que se volvieran a juntar”, dijo la cantante y actriz.