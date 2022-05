"Yo solamente le pedía a Dios: 'no me la quites'", la enfermedad de Antonella, hija de Ivonne Montero

La actriz mexicana Ivonne Montero forma parte de la segunda temporada del reality show "La casa de los famosos", una producción de Telemundo, junto a otras celebridades como Niurka Marcos, Toni Costa, Osvaldo Ríos, Juan Vidal, Natalia Alcocer y muchas más. En una reciente charla con varios de sus compañeros, la protagonista de telenovelas como "La loba" y "Hombre tenías que ser", no pudo evitar las lágrimas al hablar de los problemas de salud que ha tenido su hija Antonella desde muy pequeña.

Antonella es fruto de la relación amorosa que tuvo Ivonne Montero, con el cantante venezolano Fabio Melanitto, quien fuera uno de los integrantes el grupo musical UFF; lamentablemente falleció a los 33 años de edad en la Ciudad de México, luego de recibir un balazo, mientras conducía una motocicleta.

Antes de nacer, a la hija de Ivonne Montero le diagnosticaron una cardiopatía congénita, un mal cardíaco en el que el corazón tiene doble salida ventricular derecha, lo que impide que la pequeña oxigene de forma correcta. Desde que tenía solo nueve meses de vida, Antonella ha sido sometida a varias cirugías.

La actriz, de 48 años de edad y originaria de la Ciudad de México, comentó a sus compañeros de "La casa de los famosos", que el próximo mes de septiembre, le harán unos estudios a su hija para ver si ya es candidata para una cirugía del corazón, "porque ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angosta, entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón".

Con lágrimas en sus ojos, Ivonne Montero manifestó no comprender como ha podido sobrevivir a este doloroso proceso, debido a la enfermedad de su adorable hija.

"Yo volteo atrás y digo: '¿en qué momento pude pasar todo esto? ¿Cómo pude?' Y más ella, cómo lo logró, yo una vez se lo dije: 'mami, tú eres una guerrera, tú peleaste con la muerte', yo me acuerdo que estaba tan grave que yo no podía decirle a mis papás lo grave que ella estaba, yo solamente le pedía a Dios: 'no me la quites'".

Ivonne Montero también compartió la valentía de su pequeña hija, "Antonella es enérgica a morir, es una niña invencible, tiene una energía, no la paras con nada, es parlanchina, es superinteligente, es muy chistosilla, es muy linda niña".