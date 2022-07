"Yo soy el dueño", Rubén Cerda se entera que la casa que compró, habría sido robada por Sergio Sendel

Hasta el momento, María Elena Saldaña , no ha comentado nada sobre esta supuesta estafa de Sergio Sendel, de la cual habría sido víctima, al igual que Rubén Cerda .

Por su parte, Rubén Cerda se mostró en la mejor disposición de colaborar . "Uno compra de buena fe, nadie se quiere ver involucrado en una situación y menos de propiedad, y bueno, de alguna manera me da mucha tranquilidad saber que estoy tratando con una maravillosa persona y aparte vecinos de alguna manera y que estamos en situación de regularizar este tipo de cosas".

Posteriormente, Sylvia de Rugama le explica al actor que ese terreno y otro aledaño, eran de su papá, pero que él lo adquirió de buena fe , "es un tercero de buena fe, yo no vengo con ninguna intención de causarle ningún perjuicio ni ningún daño, todo lo vamos a llevar con apego al derecho y con apego a la justicia, vamos a tratar de trabajar juntos, de hacer un equipo, caímos en una situación en la que nadie quiere caer, pero vamos a tratar de juntos resolverlo".

Ante el tenso momento, el reportero del programa antes mencionado, le dice a Rubén lo que estaba ocurriendo. "Estamos acompañándola (a Sylvia), porque ella está reclamando muchas casas, porque no es la única casa que la despojaron, ya fuimos a otras casas, en donde ella reclama que la han despojado, no usted".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.