"Yo soy una primera actriz", Cynthia Klitbo sobre ataques de Niurka, por desenmascarar a Juan Vidal

En una entrevista con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, la polémica vedette cubana Niurka Marcos, arremetió en contra de la actriz mexicana Cynthia Klitbo, luego de haber desenmascarado a su ex pareja sentimental, el actor dominicano Juan Vidal.

Recordemos que Niurka y Juan Vidal comenzaron un romance tras su participación en el reality show "La casa de los famosos". Hace unas semanas, Cynthia Klitbo relevó haberse separado del galán de telenovelas, por sus problemas de ira. Asimismo, compartió en un encuentro con varios medios de comunicación, que durante la relación, el actor la violentaba y quedó a deberle más de 4 mil dólares.

Niurka Marcos dijo en la entrevista antes mencionada, que la reconocida villana de telenovelas, estaba actuando como una mujer ardida. "Verdaderamente, me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar, no se puede tapar el sol con un dedo".

Dicha controversia entre Cynthia Klitbo y Juan Vidal, surgió poco después de que Niurka y el dominicano comenzaran una relación. "Yo lamento mucho provocar eso en ella y no lamento haber conocido a Juan, porque fue algo demasiado real", expresó la ex esposa del productor de televisión Juan Osorio.

Luego de estas declaraciones, Cynthia Klitbo se defendió de los ataques de la mamá del actor Emilio Osorio. En una charla con unos reporteros de espectáculos, mencionó que ella era una primera actriz y no podía ponerse al nivel de Niurka.

Yo no puedo hablar de la señora porque, como ella dice, solo somos compañeras y yo soy una primera actriz, yo manejo otro tipo de imagen y no me interesa la imagen que la señora maneja.

Como la dama que es, la actriz, de 55 años de edad, le dio una cachetada con guante blanco a la vedette, pues manifestó que no hablará sobre ella, debido a que no se maneja de esa manera. "Con toda pena, pero tengo muchas cosas que hacer, estoy saturada de trabajo y no me voy a poner a mercadear porque no es mi estilo".

Sobre la demanda que interpuso en contra de Juan Vidal por presunta violencia psicológica y por el dinero que le debe, señaló que este asunto sigue en manos de las autoridades correspondientes, "no puedo hablar al respeto porque si no hay problema".