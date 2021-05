"Yo te amo abue", expresó Frida Sofía luego de que Silvia Pinal dijera no creer en su abuso sexual

La reconocida actriz mexicana Silvia Pinal, matriarca de la Dinastía Pinal, tuvo una entrevista con la conductora de televisión Mara Patricia Castañeda, donde manifestó su postura ante el escándalo del supuesto abuso sexual que su nieta Frida Sofía, sufrió cuando tenía cinco años de edad de parte de su abuelo Enrique Guzmán, quien fuera uno de los esposos de la llamada "última diva del cine mexicano".

Estas fueron las palabras de Silvia Pinal: "yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no lo he leído adrede, porque yo no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas".

Con estas declaraciones la actriz de la época de oro del cine mexicano, le dio la espalda a su nieta y mostro todo su apoyo a su ex esposo, el cantante de rock & roll Enrique Guzmán, con quien sufrió violencia doméstica cuando estuvieron casados.

En sus redes sociales la conductora de televisión Shanik Berman, publicó este fragmento de la entrevista de Silvia Pinal con Mara Patricia Castañeda, para manifestar que los familiares de la actriz mexicana no la deberían de exponer a este tipo de situaciones y que a sus casi 90 años de edad, solo le deberían dar alegrías.

Frida Sofía, hija del empresario mexicano Pablo Moctezuma y de la cantante mexicana Alejandra Guzmán ("La reina de corazones"), comentó esta publicación de Shanik Berman, asegurando que su tío Luis Enrique Guzmán, está manipulando a su abuela.

La joven influencer señaló que su abuela materna Silvia Pinal no estaba enterada de todo lo que estaba pasando "y prefiero que ni lo sepa". Frida Sofía acusó al hermano de su mamá, que lo único que quiere es la fortuna de Silvia Pinal "y su intachable dinastía y ahí está tras la cámara manipulando a mi abuela, ella ya no está como para ser cuestionada y menos tan vulnerable".

La hija de Alejandra Guzmán dejó muy en claro saber quien era su abuela y que si la actriz "supiera de mi caso opinaría muy diferente, pero me da miedo que le duela, así que mejor así, solo quiero lo mejor para ella".

Ya ha trabajado toda la vida, déjenla descansar y disfrutar su vida, yo te amo abue y conozco tu corazón.