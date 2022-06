"Yo vi como maltrataba a su joven esposa", Yrma Lydya habría sufrido violencia en su matrimonio

La noche del pasado jueves, tras una supuesta discusión, la cantante de música mexicana Yrma Lydya fue asesinada a balazos, presuntamente por su esposo Jesús "N", quien fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Ante esto, se abrió una carpeta de investigación por feminicidio.

El trágico final de la joven intérprete Yrma Lydya, ocurrió en un privado del restaurante de comida japonesa Suntory, en la Colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Yrma Lydya habría sufrido violencia en su matrimonio con Jesús "N", muchos años mayor que su esposa. En el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, la periodista de espectáculos, Addis Tuñón, aseguró haber sido testigo de cómo la cantante era violentada por su cónyuge. "Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando".

De acuerdo con la también conductora de televisión, el abogado Jesús "N" tenía permiso de portación de arma y poco tiempo de haberse casado con Yrma Lydya. "Cuando tenían meses de casados estuve presente en una fiesta, en una celebración donde este señor... yo vi como maltrataba a su joven esposa".

Addis Tuñón contó que en aquella reunión que coincidieron, Jesús "N" estuvo supuestamente coqueteando con otra señora, estando presente la cantante y su mamá, "empezó a coquetear con ella, molesta a la suegra, es decir, a la mamá de Lydya, ella dijo: 'yo no puedo estar aquí, estoy molesta por lo que estoy viendo'".

Al ver como el esposo de hija seguía coqueteando con otra mujer, la señora intervino, recibiendo un mal trato de su yerno.

"El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: 'esta señorita tiene precio' y todos nos tuvimos que callar, es algo que presencié y no puedo decir más por qué no estuve en el momento de la tragedia, pero vivía un tema, yo presencié, no dimensionábamos, ¿Quién iba a imaginar que meses después estaríamos dando esta noticia?".

Las autoridades correspondientes dieron a conocer que Jesús "N" disparó en tres ocasiones en contra de Yrma Lydya. "Nos alertamos cuando escuchamos un sonido seco, al principio mi subconsciente me decía que era un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular, a esa hora, uno no da crédito que pudiera ser", manifestó un testigo al noticiero "Nmas" de Foro TV.

"Sin embargo, en el segundo disparo me percato que la chica se estaba balanceando sobre su silla y el tercer disparo, el cuate este se para y se lo pone en una parte alta, supongo que fue a la altura de la cabeza, se levantó, estiró el brazo y le pegó, la chava se fue, se recostó sobre su lado izquierdo".