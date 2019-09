Yolanda Andrade acepta que sí se casó con Verónica Castro.

La conductora de televisión Yolanda Andrade acepta que sí se casó con la actriz Verónica Castro, años atrás, aunque ella no quiera aceptarlo y lo dice públicamente.

En entrevista con la periodista Inés Moreno, Yolanda Andrade acepta que si se casó con la protagonista de telenovelas como "Mi pequeña Soledad", y pide que no la llamen mentirosa.

Fuimos grandes amigas y todo esto fue una locura. Al día siguiente ella se enojó, hizo una llamada que después me mandaron, la vi, me impresionó, ella detonó un enojo, unas ofensas”.

Inés Moreno pregunta directamente en su reportaje a Yolanda si realmente se casó con Verónica y si hubo boda, y esta es su contestación:

SÍ. No soy ninguna mentirosa, claro que hay fotos y video”.

Y sobre las fotos, Yolanda señala que no piensa hacerlas públicas porque no vale la pena. No quiere pleito con Verónica Castro.

No vale la pena sacarlas, yo no me quiero pelear con Verónica, yo la verdad sí te quise mucho y sí duele porque mira cómo acabamos”.

Yolanda lamenta que algo tan bonito termine en un chisme coriente.

Yolanda explica que no le pareció la manera tan despectiva con la que Verónica se refirió a la comunidad gay.

Dijo muy despectivamente que no era lesbiana, eso fue muy feo de su parte y yo creo que lo hizo con mucho coraje porque dio un énfasis muy despectivo para la comunidad. Como si ser lesbiana fuera algo malo”.

No entiendo por qué Verónica se puso así, de mi boca nunca salió la afirmación de quien había sido la novia y después ella sola dijo que sí”, dice Yolanda en la entrevista.

En relación a lo anterior, Verónica Castro, en programas como "Venga la Alegría", se ha manifestado y ha expuesto que al menos en esta vida, no es lesbiana, y que nunca se casó con Yolanda, como ella lo ha asegurado.

La señora Castro, conductora de inolvidables programas de televisión como "Mala noche no", también ha referido que quiso mucho a Yolanda años atrás, y la ayudó con gusto a salir de situaciones difíciles por las que atravesó.

Hoy en día ya no la quiere y tampoco quiere saber nada de ella.