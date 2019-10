Yolanda Andrade aparece en video tocando a Verónica Castro

Un nuevo escándalo marca la vida de Verónica Castro y Yolanda Andrade, pues se dio a conocer que la conductora de televisión tocó indebidamente en varias ocasiones a la actriz cuando le hizo una entrevista, volviendo a crear caos en torno a la supuesta relación que vivieron hace años.

Fue el canal de espectáculos Chisme no like, quien pasó una parte de la entrevista a su canal y dejó a todos con la boca abierta, pues la Vero era tocada por Andrade, quien está última fue la que dijo hace unas semanas que se casó con ella en Ámsterdam (a partir del minuto 30).

Como todos saben después de destaparse la supuesta relación que ambas comenzaron después de haber finalizado Big Brother, Verónica decidió retirarse del mundo del espectáculo, pues según ella no aceptó que Yolanda manchará su nombre con las declaraciones y aunque ya dijo en un programa de televisión que todo es mentira, prefirió dejar todo por la paz.

Por su parte Andrade se burló del retiro de su colega, pues le pareció inmadura por supuestamente no dar la cara y es que la sinaloense ha dicho en varias ocasiones que no miente e incluso dijo que las ofensas que le han hecho no le molestan para nada pues ella esta bien consigo misma.

Cabe mencionar que varios fans de Verónica le han dicho que regrese a la pantalla chica e incluso aseguran que no les importa las preferencias sexuales de la famosa, de quien ya se había rumorado hace varios años aunque nunca habían salido a flote hasta que lo dijo Andrade.

"Vero linda no hagas caso a gente que solo busca fama a costa de otros", "Desgraciadamente las personas que tienen una vida de sombras quieren jalarte a su oscuridad", le escribieron a Vero el día que anunció su retiró del mundo de la farándula.