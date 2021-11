Yolanda Andrade asegura que Malverde, no quiso a Fernando Colunga para interpretarlo en la serie

La conductora de televisión Yolanda Andrade originaria de Culiacán, Sinaloa, compartió durante una entrevista con Maxine Woodside para su programa "Todo para la mujer", la supuesta razón por la cual el actor Fernando Colunga dejó la serie de televisión "Malverde: el santo patrón", una producción de Telemundo basada en el bandido sinaloense Jesús Malverde, el llamado "Santo de los narcos".

De acuerdo con la presentadora del show "Montse & Joe", Malverde no quiso que el galán de telenovelas lo interpretara en esta serie.

Cabe recordar que febrero pasado la producción de "Malverde: el santo patrón", informó que Fernando Colunga dejaba la serie. Posteriormente, el cantante y también actor Pedro Fernández fue anunciado como el protagonista quien interpretaría al "Santo de los narcos".

Yolanda Andrade contó que cuando Fernando Colunga fue anunciado con bombo y platillos para este proyecto, el cual representaría su gran regreso a la televisión tras varios años de ausencia, ella estaba comiendo con Mónica Noguera y Jorge Campos.

"Entonces les dije: 'saben qué, él (Fernando Colunga) no va a ser' y se empezaron a reír. No, es que no va a ser (el protagonista) porque (Malverde) no quiere", expresó la sinaloense Yolanda Andrade.

La también actriz de 49 años de edad, manifestó su devoción por Jesús Malverde, incluso mencionó que "El santo de los narcos" le ha concedido unos milagros. Además invitó a las personas que lo conozcan y le pidan ayuda cuando lo necesiten.

Con respecto a Pedro Fernández, Yolanda dijo que él era el indicado para dar vida al también llamado "bandido generoso", ya que cuando le ofrecieron este proyecto, el cantante acudió a una capilla de Malverde para pedirle permiso y poder interpretarlo.

Por otra parte, hubo varias especulaciones sobre la salida de Fernando Colunga de esta serie; supuestamente su mamá tuvo problemas de salud y ante la muerte de su padre, decidió cuidar de tiempo completo a su progenitora.

Otra de las versiones, según People en Español, es que el actor no quería viajar a México para grabar las escenas de "Malverde: el santo patrón", ante el incremento de los contagiados por el Covid-19.