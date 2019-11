Yolanda Andrade comenzó su alcoholismo a causa de una tragedia

La conductora Yolanda Andrade, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, en entrevista con Joaquín López Dóriga para su portal de YouTube, revela que tras tocar fondo pudo recuperarse del alcoholismo en el que cayó. Diario se tomaba hasta dos botellas de vino.

Yolanda Andrade, conductora de Montse & Joe y Consecuencias, contó a López Dóriga que años atrás atravesó por una etapa de alcoholismo y cayó en él a causa de problemas que tuvo con su fallecido padre.

Yolanda, tras una discusión con su padre, le deseó la muerte e irónicamente, al día siguiente falleció. Eso fue algo bastante fuerte para ella y tardó años en superarlo.

El padre de Yolanda tenía una relación extramarital y ella lo descubrió. Tras enfrentarlo vino el fuerte problema con él.

Yo me sentí muy culpable, muy mal, yo no podía con la pena, sufrí mucho y ese sentimiento se me quitaba con el alcohol, me tomaba dos botellas diarias, intenté suicidarme con una pistola."